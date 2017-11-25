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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 72804 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 60179 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 67976 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Правоохранители "на горячем" задержали торговцев оружием

Правоохранители "на горячем" задержали торговцев оружием

Киев  •  УНН

 • 14588 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Оперативными сотрудниками Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины совместно с представителями Службы безопасности Украины в Одесской области пресечена противоправная деятельность преступной группы, причастной к незаконной реализации огнестрельного оружия в городе Одесса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В результате проведения оперативных действий, правоохранителям удалось задержать подозреваемых "на горячем", а именно - в момент продажи третьему лицу огнестрельного оружия.

В ходе проведения обысков по месту жительства членов преступной группы, правоохранители изъяли более 20 единиц огнестрельного, незарегистрированного охотничьего и спортивного оружия, а также боеприпасы к ней.

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В настоящее время лица задержаны. Решается вопрос об объявлении указанным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 (Преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более), заранее, то есть до начала преступления, договорились о совместном его совершении) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в Никополе правоохранители обнаружили автомобиль с арсеналом оружия . Сообщается, что в целом полицейские изъяли 6 тротиловых шашек, 3 сигнальные ракеты, граната Ф-1, дымовую шашку и почти 300 патронов различного калибра.

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