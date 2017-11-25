Правоохранители "на горячем" задержали торговцев оружием

В результате проведения оперативных действий, правоохранителям удалось задержать подозреваемых "на горячем", а именно - в момент продажи третьему лицу огнестрельного оружия.

В ходе проведения обысков по месту жительства членов преступной группы, правоохранители изъяли более 20 единиц огнестрельного, незарегистрированного охотничьего и спортивного оружия, а также боеприпасы к ней.

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В настоящее время лица задержаны. Решается вопрос об объявлении указанным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 (Преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более), заранее, то есть до начала преступления, договорились о совместном его совершении) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в Никополе правоохранители обнаружили автомобиль с арсеналом оружия . Сообщается, что в целом полицейские изъяли 6 тротиловых шашек, 3 сигнальные ракеты, граната Ф-1, дымовую шашку и почти 300 патронов различного калибра.