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Правоохоронці ліквідували канал ввезення елітних авто в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Правоохоронці ліквідували злочинний механізм ввезення на територію України елітних автомобілів з іноземною реєстрацією поза митним контролем з метою незаконної реалізації, у тому числі жителям тимчасово окупованого півострова Крим. Про це в мережі Facebook повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що громадянин України купував в Об’єднаних Арабських Еміратах автомобілі, здебільшого марки “Porsche Cayenne” та відправляв до України. Після прибуття даних автомобілів до Одеської митниці, отримувач вантажу (брокерська компанія), відмовлялась від їх отримання на користь вищевказаного громадянина України, проте, в документах зазначала його вже жителем Придністров’я.

Після цього, через одного з приватних нотаріусів м. Києва даний житель Придністров’я оформлював довіреності на ряд осіб, яких уповноважував перевезти вищевказані автомобілі на територію Придністров’я. У подальшому, за сприяння працівників Одеської митниці ДФС автомобілі безперешкодно виїжджали з України до Придністров’я та через короткий час знову в’їжджали до України, проте вже в митному режимі тимчасового ввозу не резидентом, що давало автомобілям можливість легально перебувати на території України до 1 року.

На завершальному етапі злочинної схеми, автомобілі перевозились до спеціально облаштованого приміщення в м. Києві для їх подальшої розборки на запчастини, після чого незаконно реалізовувалися. Такий механізм дозволяв організаторам схеми ввозити автомобілі до України, при цьому, використовуючи “прикриття” їхніх дій працівниками митниці, не сплачувати обов’язкові митні платежі, податки та збори.

Прокурорами та оперативниками проведено 11 санкціонованих обшуків, за результатами яких вилучено 3 автомобілі “Porsche Cayenne”, 14 двигунів і велику кількість запчастин до автомобілів даної марки, а також документи, які підтверджують вищевказані обставини. Наразі досудове розслідування триває.

Як раніше повідомляв УНН, правоохоронці затримали злочинну групу, яка займалася викраденням авто преміум-класу на території Одеси з подальшим поверненням власникам за винагороду.

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