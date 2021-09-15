Правило 1,5 метра буде введено в дію в Чехії для автомобілістів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. З липня 2022 року автомобілістам Чехії доведеться об'їжджати велосипедистів на відстані півтора метрів. За порушення буде накладено штраф до 2 тисяч крон (2 485 грн). Про це пише УНН з посиланням на Novinky.cz.
Деталі
Палата депутатів затвердила цю постанову в середу. Поправку про дорожній рух тепер має підписати президент.
Згідно з парламентською постановою Закону про дорожній рух, автомобілісти повинні будуть об'їжджати велосипедистів на відстані, яке відповідає приблизно половині смуги руху.
Причина - прагнення підвищити безпеку велосипедистів в дорожньому русі. Аналогічний порядок діє в Німеччині, Франції та Іспанії.
Противники запропонованої відстані вказали, що новий запобіжний захід неможливо буде дотримуватися або контролювати на багатьох місцевих дорогах. Крім того, вони розкритикували той факт, що водій велосипеда також може бути агресивним.
"У дитинстві мене збив велосипедист. Крім того, у нас є пішоходи, які навіть більш уразливі, ніж велосипедисти", - сказала депутат Зузана Ожанова.
В ході розгляду поправок до закону, чеські депутати знизили спочатку пропоновану суму штрафу в 10 тисяч крон і скасували можливість накладати заборону на водіння терміном до півроку за порушення зазначеного правила. Також парламентарії відстрочили початок дії закону з 1 січня 2022 року до липня того ж року.