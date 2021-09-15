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Правило 1,5 метра будет введено в действие в Чехии для автомобилистов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. С июля 2022 года автомобилистам Чехии придется объезжать велосипедистов на расстоянии полутора метров. За нарушение будет наложен штраф до 2 тысяч крон (2485 грн). Об этом пишет УНН со ссылкой на Novinky.cz.

Детали

Палата депутатов утвердила это постановление в среду. Поправку о дорожном движении теперь должен подписать президент.

Согласно парламентским постановлением Закона о дорожном движении, автомобилисты должны будут объезжать велосипедистов на расстоянии, которое соответствует примерно половине полосы движения.

Причина - стремление повысить безопасность велосипедистов в дорожном движении. Аналогичный порядок действует в Германии, Франции и Испании.

Противники предложенного расстояния указали, что новую меру пресечения невозможно будет соблюдать или контролировать на многих местных дорогах. Кроме того, они раскритиковали тот факт, что водитель велосипеда также может быть агрессивным.

"В детстве меня сбил велосипедист. Кроме того, у нас есть пешеходы, даже более уязвимы, чем велосипедисты", - сказала депутат Зузана Ожанова.

В ходе рассмотрения поправок к закону, чешские депутаты снизили сначала предлагаемую сумму штрафа в 10 тысяч крон и отменили возможность накладывать запрет на вождение сроком до полугода за нарушение указанного правила. Также парламентарии отложили начало действия закона с 1 января 2022 года до июля того же года.

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