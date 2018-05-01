Праця в Україні: чи вистачає українцям грошей на гідне життя

Про зарплати

Зауважимо, відповідно до даних Держстатистики, у лютому 2018 року середня номінальна заробітна плата українця сягала 7 828 грн, а у березні ця цифра збільшилась до 8 382 грн.

“7-8 тисяч гривень — це та зарплата на яку людина може жити, а не існувати. От 3 тисячі, то це дійсно мало. Я сумніваюсь, що на ці гроші можна жити”, — сказав він, відповідаючи на запитання, чи покривають зарплати українців їх потреби.

За його словами, заробітної плати у 7-8 тисяч гривень для людини, яка проживає у невеликому місті, цілком достатньо. Крім того, на скільки така заробітна плата є конкурентною та достатньою для гідного існування залежить від того, чи має людина автомобіль, чи ні.

“На мою думку, якщо жити і не купувати щомісяця якісь речі, дорогий одяг, не купувати автомобіль, то заробітної плати в 7-8 тисяч гривень цілком достатньо, особливо в літній сезон. Щодо зимового періоду, то тут ситуація може різнитися залежно від того, чи покриває субсидія витрати на оплату комунальних послуг (адже може бути різна площа помешкання, кількість прописаних людей, тип опалення, яке використовується)”, — зауважив Кравченко.

При цьому, спеціаліст переконаний, що лише на заробітних платах зациклюватись не варто. Адже також є низка умов роботи українців, які також дуже важливі, наприклад, соціальний пакет. Він може бути однією із переваг для роботи.

Крім того, він звернув увагу і на те, що зараз багато заробітних плат перебувають в тіні, тому офіційна статистика може не відображати реального стану речей. Адже багато людей не погоджуються на високу офіційну заробітну плату, тому що хочуть отримувати субсидії, інші соціальні пільги.

“Це питання треба вирішувати негайно. Багато заробітних плат в тіні й не тому, що так хоче роботодавець, а тому, що так хоче працівник. Можливо, тут треба вводити відповідальність за нелегальну зайнятість не лише для роботодавців, але й для працівників, я думаю, що це буде більш дієво”, — додав Кравченко.

Про готовність роботодавців підвищувати зарплати

За словами заступника голови ДСЗ в Україні є чимало роботодавців, які мають сталий колектив більше п’яти років.

“Це ті роботодавці, які цінують свого працівника і роблять якісну продукцію, яка потребує якогось певного навику. Вони розуміють, що мають платити гідну заробітну плату людині, щоб вона від них не пішла. Проте багато роботодавців, на сьогодні, цього не роблять, більше того, ошукують працівників. Проте роботодавець, який хоче мати постійного працівника і потрібні йому навички цього працівника, то він платитиме гідну зарплатню. Такі працівники на сьогодні отримують від 15 до 30 тисяч гривень (коли ми говоримо про виробництво). Якщо ж говорити про торгівлю, то тут найчастіше зустрічається обман та махінації, при чому не лише з боку роботодавців, а й самих працівників”, — наголосив Кравченко.

За словами експерта, тут необхідно завжди враховувати думку обох сторін.

“Звичайно більшість порушень відбувається зі сторони недобросовісних роботодавців, але треба врахувати і те, скільки людей йдуть до суду відстоювати свої права, звертаються до Держслужби праці, скільки людей повідомляють про факти порушення трудових зобов’язань. Все залежить від самих людей, чи хочуть вони боротись за свої права”, — уточнив він.

Про недооцінену працю

Спеціаліст звернув увагу і на таку проблему, що багато робіт в Україні є недооціненими, оплата за які занижена.

“Вирішити цю проблему можна шляхом створення загальнонаціональної біржі праці, де кожен роботодавець міг би пропонувати свою оплату за певну роботу для працівника, за його навички, компетентні здібності. Це питання треба вирішувати якнайшвидше”, — підкреслив Кравченко.

Нагадаємо, у березні 2018 року безробітні українці отримували допомогу середній розмір якої сягав 2 587 грн або майже 70% розміру мінімальної заробітної плати (3 723 грн). З початку року розмір цієї допомоги зріс на 10%.