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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Работа в Украине: хватает ли украинцам денег на достойную жизнь

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. Заработной платы в 7-8 тысяч гривен украинцам из рядовых городов вполне хватает для жизни, особенно, если у них нет автомобиля. В то же время важную роль играет и социальный пакет (медицинская страховка, льготный отдых), который может быть приятным и значимым бонусом к зарплате. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель главы Государственной службы занятости (ГСЗ) Сергей Кравченко.

Работа в Украине: хватает ли украинцам денег на достойную жизнь

О зарплатах

Отметим, согласно данным Госстатистики, в феврале 2018 года средняя номинальная заработная плата украинцев достигала 7 828 грн, а в марте эта цифра увеличилась до 8 382 грн.

“7-8 тысяч гривен — это зарплата на которую человек может жить, а не существовать. Вот 3 тысячи, то это действительно мало. Я сомневаюсь, что на эти деньги можно жить”, — сказал он, отвечая на вопрос, покрывают ли зарплаты украинцев их потребности.

По его словам, заработной платы в 7-8 тысяч гривен для человека, проживающего в маленьком городке, вполне достаточно. Кроме того, на сколько такая заработная плата является конкурентной и достаточной для достойного существования зависит от того, есть ли у человека автомобиль или нет.

“По моему мнению, если жить и не покупать ежемесячно какие-то вещи, дорогую одежду, не покупать автомобиль, то заработной платы в 7-8 тысяч гривен вполне достаточно, особенно в летний сезон. Касательно же зимнего периода, то ситуация может различаться в зависимости от того, покрывает ли субсидия расходы на оплату коммунальных услуг (ведь может быть разная площадь жилища, количество прописанных людей, тип отопления, которое используется)”, — отметил Кравченко.

При этом, специалист убежден, что только на заработных платах зацикливаться не стоит. Ведь также существует ряд условий работы украинцев, которые также очень важны, например, социальный пакет. Он может стать одним из преимуществ работы.

Кроме того, он обратил внимание и на то, что сейчас многие заработные платы находятся в тени, поэтому официальная статистика может не отражать реального положения вещей. Ведь многие люди не соглашаются на высокую официальную заработную плату, потому что хотят получать субсидии, другие социальные льготы.

“Этот вопрос надо решать немедленно. Многие заработные платы в тени и не потому, что так хочет работодатель, а потому, что так хочет работник. Возможно, здесь надо вводить ответственность за нелегальную занятость не только для работодателей, но и для работников, я думаю, что это будет более действенно”, — добавил Кравченко.

О готовности работодателей повышать зарплаты

По словам заместителя главы ГСЗ в Украине есть немало работодателей, у которых постоянный коллектив уже более пяти лет.

“Это те работодатели, которые ценят своего работника и делают качественную продукцию, которая требует какого-то определенного навыка. Они понимают, что должны платить достойную заработную плату человеку, чтобы он от них не ушел. Однако многие работодатели, сегодня, этого не делают, более того, обманывают работников. Однако работодатель, который хочет иметь постоянного работника и нужные ему навыки этого работника, то он будет платить достойную зарплату. Такие работники сегодня получают от 15 до 30 тысяч гривен (когда мы говорим о производстве). Если же говорить о торговле, то в этой сфере чаще встречается обман и махинации, причем не только со стороны работодателей, но и самих работников”, — подчеркнул Кравченко.

По словам эксперта, здесь необходимо всегда учитывать мнение обеих сторон.

“Конечно, большинство нарушений происходит со стороны недобросовестных работодателей, но надо учесть и то, сколько людей идут в суд отстаивать свои права, обращаются в Госслужбу труда, сколько людей сообщают о фактах нарушения трудовых обязательств. Все зависит от самих людей, хотят ли они бороться за свои права”, — уточнил он.

О недооцененном труде

Специалист обратил внимание и на такую ​​проблему, что многие работы в Украине являются недооцененными, оплата за которые занижена.

“Решить эту проблему можно путем создания общенациональной биржи труда, где каждый работодатель мог бы предлагать свою оплату за определенную работу для работника, его навыки, компетентные способности. Этот вопрос надо решать как можно быстрее”, — подчеркнул Кравченко.

Напомним, в марте 2018 года безработные украинцы получали помощь средний размер которой достигал 2 587 грн или почти 70% размера минимальной заработной платы (3 723 грн). С начала года размер этой помощи вырос на 10%.

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