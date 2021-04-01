Працівників митниці планують перевіряти на детекторі брехні - Рябікін
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Державній митній службі планують створити власну службу детекторного контролю працівників. Про це розповів глава Державної митної служби Павло Рябікін в ефірі телеканалу “ДОМ”, передає кореспондент УНН.
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“Поки ми ще цю службу формуємо. Ми знаходимося в стані підготовки меморандуму, який підпишемо у вівторок з НАБУ. НАБУ включається в процес детекторного контролю співробітників митної служби і протягом року надає нам методологічну допомогу. Мається на увазі що через рік ми повинні створити власну службу детекторного контролю”, — розповів Рябікін.
За його словами, це буде ще один інструмент в рамках “перезавантаження” відомства, який повинен запобігти корупційним правопорушенням.
Доповнення
Кабінет міністрів прийняв рішення про вдосконалення механізму роботи “єдиного вікна” на митниці.
Нагадаємо, чиновника Дніпропетровської митниці підозрюють у завданні збитків більш ніж 1 млн грн.