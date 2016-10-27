Працівника Міноборони у Херсоні затримали за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Херсоні співробітники Служби безпеки України затримали начальника військового представництва Міністерства оборони за отримання неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у перс-службі СБУ.
Встановлено, що чиновник вимагав від херсонського підприємця “відкат” за погодження документів, що підтверджують виконання ремонтних робіт військової техніки за рахунок коштів держбюджету.
Співробітники спецслужби затримали військовослужбовця під час отримання семи тисяч гривень хабара.
Здирнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії.