Работника Минобороны в Херсоне задержали за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины задержали начальника военного представительства Министерства обороны за получение неправомерной выгоды. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Установлено, что чиновник требовал от херсонского предпринимателя "откат" по согласованию документов, подтверждающих выполнение ремонтных работ военной техники за счет средств госбюджета.
Сотрудники спецслужбы задержали военнослужащего при получении семи тысяч гривен взятки.
Вымогателю сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия.