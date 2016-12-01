Практично всі світові індекси зросли
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. За підсумками торгів 30 листопада на світових фондових ринках спостерігалося зростання практично всіх провідних індексів, за винятком: S&P 500 та NASDAQ, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Північна і Латинська Америка:
Індекс DOW JONES піднявся на 1.98 пункту (0.01%) і становить 19 123.58 пункту;
Індекс S&P 500 знизився на −5.85 пункту (-0.27%) і становить 2 198.81 пункту;
Індекс NASDAQ знизився на −56.24 пункту (-1.05%) і становить 5 323.68 пункту.
Європа/Африка/Середній Схід:
Індекс Euro Stoxx 50 Pr піднявся на 13.19 пункту (0.43%) і становить 3 051.61 пункту;
Індекс FTSE 100 піднявся на 11.79 пункту (0.17%) і становить 6 783.79 пункту;
Індекс DAX піднявся на 19.81 пункту (0.19%) і становить 10 640.30 пункту.
Азіатсько-тихоокеанський регіон:
Індекс NIKKEI 225 піднявся на 371.80 пункту (2.03%) і становить 18 680.28 пункту.