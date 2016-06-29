Практично всі світові індекси зросли
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. За підсумками торгів 24 червня на світових фондових ринках спостерігалося зростання практично всіх світових індексів, за виключенням: AMSTERDAM EXCHANGES INDX, OMX STOCKHOLM 30 INDEX и SWISS MARKET INDEX, передає УНН з посиланням на Fin.Biz.Ua.
Північна і Латинська Америка:
Індекс DOW JONES піднявся на 269,48 пункту (1,57%) і становить 17409,72 пункту;
Індекс S&P 500 піднявся на 35,55 пункту (1,78%) і становить 2036,09 пункту;
Індекс NASDAQ піднявся на 97,42 пункту (2,12 %) і становить 4691,87 пункту.
Європа/Африка/Середній Схід:
Індекс Euro Stoxx 50 Pr піднявся на 61,23 пункту (2,27%) і становить 2758,67 пункту;
Індекс FTSE 100 піднявся на 158,19 пункту (2,64%) і становить 6140,39 пункту;
Індекс DAX піднявся на 178,62 пункту (1,93%) і становить 9447,28 пункту.
Азіатсько-тихоокеанський регіон:
Індекс NIKKEI 225 піднявся на 238,11 пункту (1,55%) і становить 15561,25 пункту.