Позов Януковича до ВР: засідання ОАСК 16 лютого не відбудеться
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Засідання Окружного адміністративного суду Києва у справі за позовом експрезидента України Віктора Януковича до Верховної Ради 16 лютого не відбудеться. Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення ОАСК.
Деталі
Повідомляється, що у зв’язку з визнанням 15 лютого 2022 року необґрунтованим клопотання представника Верховної Ради України про відвід головуючого у справі судді, цю адміністративну справу, у відповідності до положень КАС України, було передано іншому складу суду для вирішення питання про відвід судді.
Цитата:
“Таким чином, призначене раніше на 16 лютого засідання у справі за адміністративним позовом Віктора Януковича до Верховної Ради України не відбудеться”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
На середу, 16 лютого, в ОАСК було заплановано засідання щодо позову експрезидента України Віктора Януковича до Верховної Ради.
Експрезидент Віктор Янукович подав позов до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), щоб оскаржити ухвалену 22 лютого 2014 року Верховною Радою України постанову про його самоусунення з посади глави держави. Згодом в ОАСК повідомили, що позов зареєстрували.
ОАСК відкрив справу за позовом колишнього президента України Віктора Януковича до Верховної Ради.
Довідково
Віктор Янукович втік з України взимку 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва під час Євромайдану. Зараз експрезидент-втікач ховається за кордоном, у Росії. Йому інкримінують низку злочинів, зокрема державну зраду. За це для Януковича вже є вирок — 13 років за ґратами.