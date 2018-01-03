Позов Саакашвілі до ДМС: суддя пішла у нарадчу кімнату для ухвалення рішення

“Суд зараз видаляється до нарадчої кімнати. Орієнтовний час проголошення рішення, це буде вступна і регулятивна частина, через 20 хвилин”, — сказала суддя.

Під час засідання адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький наголосив, що захист надав суду докази про те, що у Грузії досі не припинилося політичне переслідування Саакашвілі з боку влади Грузії і він потребує додаткового захисту.

“Ми надали свої докази, що в Грузії нічого не змінилося. І сьогодні у Міхеіла Саакашвілі досі залишається необхідність у додатковому захисті. Тому просимо суд задовольнити наш позов і зобов’язати ДМС у Київській області розглянути у належний законом спосіб і підготувати документи для надання М.Саакашвілі статусу особи, яка потребує додаткового захисту”, — зазначив він.

У свою чергу представник Управління ДМС у Київській області наголосив, що позов не підлягає задоволенню, оскільки їхнє відомство ухвалило законне та правомірне рішення.

“Не може бути визнана біженцем або (отримати) додатковий захист особа, яка перебувала в іншій безпечній країні до прибуття в Україну...”, — сказав він. За словами відповідача, згідно з проведено співбесідою з Саакашвілі у жовтні 2017 року, він перебував у США, Швейцарії, Угорщині, Німеччині, Польщі і Данії.

Крім того, як наголосив представник відповідача, Саакашвілі у своєму позові просив суд зобов’язати Управління ДМС у Київській області прийняти рішення, яким визнати його як особу, що потребує додаткового захисту. Але, підкреслив він, це не є повноваженням суду і суд не може підміняти державний орган. До того ж, додав відповідач, такі повноваження не належать саме до Управління ДМС у Київській області.

Нагадаємо, Управління Міграційної служби Київської області відмовило екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі у наданні додаткового захисту від примусової екстрадиції до Грузії.

У ДМС заявляли, що грузинський політик Міхеіл Саакашвілі ігнорує питання врегулювання свого правового статусу в Україні.