Пожежу у харківській академії локалізували
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Пожежу у будівлі корпусу Української інженерно-педагогічної академії у Харкові локалізували. Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області, передає УНН.
"О 18:00 пожежу було локалізовано. Наразі триває ліквідація пожежі", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі зазначили, що загальна площа пожежі складає близько 800 кв.м.
Нагадаємо, повідомлення про пожежу у двоповерховій будівлі навчального корпусу Української інженерно-педагогічної академії надійшло до чергової частини 2 серпня о 15:07. Як було встановлено, вогнем охоплені конструкції горища, перекриття та даху двоповерхової будівлі. Крім того, вогонь по пустотах внутрішніх конструкцій розповсюджувався на деякі приміщення 2 поверху.
Також УНН повідомляв, що керівник гасіння пожежі оголосив підвищений номер складності.
"Було прийнято рішення про залучення додаткових сил та засобів ДСНС. Загалом до місця пожежі були направлені підрозділи ДСНС у кількості 13-х відділень на автоцистернах, 4 автодрабини, 2 аварійно-рятувальних автомобілі, а також інша спецтехніка", - уточнили рятувальники.
На місці пожежі працює близько 96 чоловік особового складу ДСНС.