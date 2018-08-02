Пожар в харьковской академии локализован
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Пожар в здании корпуса Украинской инженерно-педагогической академии в Харькове локализован. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, передает УНН.
"В 18:00 пожар был локализован. Сейчас продолжается ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что общая площадь пожара составляет около 800 кв.м.
Напомним, сообщение о пожаре в двухэтажном здании учебного корпуса Украинской инженерно-педагогической академии поступило в дежурную частью 2 августа в 15:07. Как было установлено, огнем охвачены конструкции чердака, перекрытия и крыши двухэтажного здания. Кроме того, огонь по пустотам внутренних конструкций распространялся на некоторые помещения 2 этажа.
Также УНН сообщал, что руководитель тушения пожара объявил повышенный номер сложности.
"Было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств ГСЧС. В общем к месту пожара были направлены подразделения ГСЧС в количестве 13-х отделений на автоцистернах, 4 автолестницы, 2 аварийно-спасательных автомобиля, а также другая спецтехника", - уточнили спасатели.
На месте пожара работает около 96 человек личного состава ГСЧС.