Пожар в харьковской академии локализован

"В 18:00 пожар был локализован. Сейчас продолжается ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что общая площадь пожара составляет около 800 кв.м.

Напомним, сообщение о пожаре в двухэтажном здании учебного корпуса Украинской инженерно-педагогической академии поступило в дежурную частью 2 августа в 15:07. Как было установлено, огнем охвачены конструкции чердака, перекрытия и крыши двухэтажного здания. Кроме того, огонь по пустотам внутренних конструкций распространялся на некоторые помещения 2 этажа.

Также УНН сообщал, что руководитель тушения пожара объявил повышенный номер сложности.

"Было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств ГСЧС. В общем к месту пожара были направлены подразделения ГСЧС в количестве 13-х отделений на автоцистернах, 4 автолестницы, 2 аварийно-спасательных автомобиля, а также другая спецтехника", - уточнили спасатели.

На месте пожара работает около 96 человек личного состава ГСЧС.





