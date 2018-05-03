Пожежу на складі з гумовими виробами у Білій Церкві локалізували

"Займання сталося на складському приміщенні. Повідомлення про це до Служби порятунку "101" надійшло о 17:34. Належність підприємства з’ясовується. Пожежа локалізована на площі 1000 кв.м. За попередніми даними, там знаходилися легкозаймисті речовини та гумові вироби", – йдеться в повідомленні.

На місці працює 15 одиниць техніки та понад 100 чоловік особового складу. Гасіння триває.

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Нагадаємо, у Білій Церкві Київської області загорівся склад гумових виробів.