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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пожар на складе с резиновыми изделиями в Белой Церкви локализовали

Киев • УНН

 • 13664 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Пожар в складском помещении в Белой Церкви Киевской области локализован на площади 1000 кв.м. Об этом УНН сообщила начальник пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

Пожар на складе с резиновыми изделиями в Белой Церкви локализовали

"Возгорание произошло на складском помещении. Сообщение об этом в Службу спасения "101" поступило в 17:34. Принадлежность предприятия выясняется. Пожар локализован на площади 1000 кв.м. По предварительным данным, там находились легковоспламеняющиеся вещества и резиновые изделия", - говорится в сообщении.

На месте работает 15 единиц техники и более 100 человек личного состава. Тушение продолжается.

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Напомним, в Белой Церкви Киевской области загорелся склад резиновых изделий.

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