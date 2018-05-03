Пожар на складе с резиновыми изделиями в Белой Церкви локализовали
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Пожар в складском помещении в Белой Церкви Киевской области локализован на площади 1000 кв.м. Об этом УНН сообщила начальник пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.
"Возгорание произошло на складском помещении. Сообщение об этом в Службу спасения "101" поступило в 17:34. Принадлежность предприятия выясняется. Пожар локализован на площади 1000 кв.м. По предварительным данным, там находились легковоспламеняющиеся вещества и резиновые изделия", - говорится в сообщении.
На месте работает 15 единиц техники и более 100 человек личного состава. Тушение продолжается.
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Напомним, в Белой Церкви Киевской области загорелся склад резиновых изделий.