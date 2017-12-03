Пожежу на складі столичного заводу ліквідували
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Вогнеборці ліквідували пожежу у складській будівлі на території одного зі столичних заводів на вулиці Північно-Сирецькiй, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
“Вогнеборці ліквідували пожежу на території одного зі столичних заводів”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, вчора о 22:00 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в Подільському районi на вул. Північно-Сирецькiй.
“До мiсця виклику було негайно направлено рятувальникiв з найближчих пожежно-рятувальних пiдроздiлiв. По прибуттю на місце події було встановлено, що на території одного зі столичних заводів, в 1-поверховій складській будівлі розміром 30×10, горить вторинна сировина на площі 150 кв. м. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі. Вже о 23:04 пожежу було локалізовано, а о 23:19-ліквідовано”, — повідомили у ДСНС.
Також зазначено, що рятувальники не допустити розповсюдження вогню на поруч розташовані примiщення складу, де зберiгається соляна кислота та запчастини для побутової техніки.
На місці події працювало 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 32 чоловіка особового складу.
Загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає.
Причина та розмір матеріальних збитків пожежі наразі встановлюються правоохоронними органами.
Як повідомляв УНН, у Києві на складі з пластиком сталася пожежа.