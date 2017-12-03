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Пожар на складе столичного завода ликвидировали

Пожар на складе столичного завода ликвидировали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Пожарные ликвидировали пожар в складском здании на территории одного из столичных заводов на улице Северо-Сирецькой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

“Пожарные ликвидировали пожар на территории одного из столичных заводов”, — говорится в сообщении.

Отмечается, вчера в 22:00 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в Подольском районе на ул. Северо-Сирецькой.

“К месту вызова были немедленно направлены спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место происшествия было установлено, что на территории одного из столичных заводов, в 1-этажном складском здании размером 30 × 10, горит вторичное сырье на площади 150 кв. м. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. Уже в 23:04 пожар был локализован, а в 23: 19-ликвидирован”, — сообщили в ГСЧС.

Также указано, что спасатели не допустили распространения огня на рядом расположенные помещения склада, где хранится соляная кислота и запчасти для бытовой техники.

На месте происшествия работало 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава.

Погибших и травмированных в результате пожара нет.

Причина и размер материальных убытков пожара устанавливаются правоохранительными органами.

Как сообщал УНН, в Киеве на складе с пластиком произошел пожар.

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