Пожежу на набережній в Одесі загасили: ресторан згорів повністю
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Рятувальники ліквідували пожежу ресторану на 13-й станції Великого Фонтану, вогнем повністю знищено заклад, а також частково пошкоджено рятувальну станцію. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України в Одеській області передає УНН.
Повідомлення про пожежу надійшло у п'ятницю 13 квітня о 10:55.
Об 11:11 на пожежу прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили, що горить кафе на площі 500 м.кв. та існує загроза розповсюдження вогню на поруч розташовану комунальну рятувальну станцію.
О 11:57 пожежа була локалізована та о 13:06 ліквідована. Внаслідок пожежі кафе знищено повністю та частково пошкоджено рятувальну станцію. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
До ліквідації пожежі залучалось 10 одиниці основної пожежної техніки та 45 рятувальників.
Як повідомляв УНН, в Одесі 13 квітня сталася масштабна пожежа ресторану на набережній.