Пожежний літак зазнав аварії в Туреччині: 8 осіб загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Пожежний літак типу Бе-200, орендований у Росії, розбився при ліквідації наслідків лісової пожежі в Кахраманмараш (Туреччина). Міноборони Росії заявило, що 5 росіян і 3 турка, що знаходилися в літаку, загинули. Про це інформує УНН з посиланням на Hurriyet.
Деталі
Літак був орендований Генеральним управлінням лісового господарства Туреччини у Росії і використовувався на службі Регіонального управління лісового господарства Адани під час гасіння лісової пожежі в Кахраманмараш.
Після повідомлення про аварію в регіон було направлено велику кількість рятувальних команд, і була надана авіаційна підтримка з повітря.
Літак зазнав аварії з невстановленої поки причини.
Повідомляється, що в розбитому літаку знаходилися 8 осіб, 5 з них були іноземцями, а 3 - турками.