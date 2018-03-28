Пожежа в Кемерово: керуючу ТРЦ заарештували
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Заводський районний суд Кемерова в середу заарештував на два місяці Надію Судденок, орендаря торгово-розважального центру "Зимова вишня", де сталася масшабна пожежа і загинуло 64 людини. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
“Обрати запобіжний захід ... у вигляді арешту до 25 травня 2018 року”, — сказав суддя Дмитро Шандра.
Керуючу ТРЦ звинувачують в наданні небезпечних послуг. Про арешт клопотав представник слідства. Адвокати Судденок висловили незгоду з пред’явленим обвинуваченням і просили суд обрати запобіжний захід, не пов’язаний із взяттям під варту. За їх словами, орендар не намагалася сховатися і співпрацює зі слідством.
Один із захисників звернув увагу суду, що орендарі приміщень теж є потерпілими, але претензій іншим орендарям і власникам будівлі не пред’являють.
Нагадаємо, в неділю, 25 березня, сталася масшабна пожежа в торговому центрі в російському Кемерово. За офіційними даними, загинули під час пожежі 64 людини, більшість — діти. У соцмережах поширюються повідомлення, що насправді жертвами пожежі стали кілька сотень людей, але влада спростовує ці дані.