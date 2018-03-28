Пожар в Кемерово: управляющую ТРЦ арестовали

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 29231 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 56883 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 95144 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 106821 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115221 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121013 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132300 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146726 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Заводский районный суд Кемерова в среду арестовал на два месяца Надежду Судденок, арендатора торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где произошел масшабный пожар и погибли 64 человека. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.

“Избрать меру пресечения ... в виде ареста до 25 мая 2018 года”, — сказал судья Дмитрий Шандров.

Управляющую обвиняют в оказании небезопасных услуг. Об аресте ходатайствовал представитель следствия. Адвокаты Судденок высказали несогласие с предъявленным обвинением и просили суд избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. По их словам, арендатор не пыталась скрыться и сотрудничает со следствием.

Один из защитников обратил внимание суда, что арендаторы помещений тоже являются потерпевшими, но претензий другим арендаторам и собственникам здания не предъявляют.

Напомним, в воскресенье, 25 марта, произошел масшабный пожар в торговом центре в российском Кемерово. По официальным данным, погибли во время пожара 64 человека, большинство — дети. В соцсетях распространяются сообщения, что в действительности жертвами пожара стали несколько сотен человек, но власти опровергают эти данные.

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