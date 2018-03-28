Пожар в Кемерово: управляющую ТРЦ арестовали

“Избрать меру пресечения ... в виде ареста до 25 мая 2018 года”, — сказал судья Дмитрий Шандров.

Управляющую обвиняют в оказании небезопасных услуг. Об аресте ходатайствовал представитель следствия. Адвокаты Судденок высказали несогласие с предъявленным обвинением и просили суд избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. По их словам, арендатор не пыталась скрыться и сотрудничает со следствием.

Один из защитников обратил внимание суда, что арендаторы помещений тоже являются потерпевшими, но претензий другим арендаторам и собственникам здания не предъявляют.

Напомним, в воскресенье, 25 марта, произошел масшабный пожар в торговом центре в российском Кемерово. По официальным данным, погибли во время пожара 64 человека, большинство — дети. В соцсетях распространяются сообщения, что в действительности жертвами пожара стали несколько сотен человек, но власти опровергают эти данные.