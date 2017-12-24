Пожежа у торговому центрі на Філіппінах заблокувала в будівлі 37 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. В торговому центрі у місті Давао сталася пожежа. Вогонь заблокував у приміщенні 37 співробітників колл-центру, розташованого в споруді. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC News.
Інцидент, згідно інформації рятівників, стався о 9:30 за місцевим часом. Невдовзі після цього, як зазначає видання, чиновники заявили, що заблоковані в споруді люди мають "нульові шанси врятуватися".
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Президент республіки Родріго Дутерте прибув у Давао та зустрівся з сім'ями людей, що знаходяться в палаючому будинку. Місцеві ЗМІ додають, що у зустрічі також взяли участь мер міста Сара Дутерте і віце-мер Паоло Дутерте, а також католицький архієпископ Валлес. Останній до прибуття до місця події відслужив католицьку месу.
Нагадуємо, що за останні дні близько 200 осіб загинули на Філіппінах внаслідок повеней та зсувів ґрунту, спричинених тропічним штормом Тембін.