Пожежа у таборі "Вікторія": до суду надійшов новий обвинувальний акт
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 20 червня. УНН. До Київського районного суду Одеси надійшов обвинувальний акт стосовно директора дитячого табору "Вікторія" та заступника директора з навчально-виховної роботи. Про це повідомили у прес-службі суду, передає УНН.
"Чиновників обвинувачують у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб; видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів)", - зазначили у прес-службі.
Так, за версією слідства, керівники дитячого табору "Вікторія" протягом січня-серпня 2017 року, зловживаючи службовим становищем, заволоділи коштами з місцевого бюджету.
Обвинувачені вносили недостовірну інформацію до табелів обліку робочого часу щодо працевлаштування та відпрацьованих годин співробітників.
Згідно з висновками експертизи, розмір шкоди, спричиненої незаконними діями посадовців, становить більше 120 тисяч гривень.
Нагадаємо, Київський райсуд Одеси залишив під арештом майно табору "Вікторія".