Пожар в лагере "Виктория": в суд поступил новый обвинительный акт
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 20 июня. УНН. В Киевский районный суд Одессы поступил обвинительный акт в отношении директора детского лагеря "Виктория" и заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает УНН.
"Чиновников обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением совершенное повторно и по предварительному сговору группой лиц, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов)", - отметили в пресс-службе.
Так, по версии следствия, руководители детского лагеря "Виктория" в январе-августе 2017 года, злоупотребляя служебным положением, завладели средствами из местного бюджета.
Обвиняемые вносили недостоверную информацию в табели учета рабочего времени по трудоустройству и отработанных часов сотрудников.
Согласно выводам экспертизы, размер ущерба, причиненного незаконными действиями должностных лиц, составляет более 120 тысяч гривен.
Напомним, Киевский райсуд Одессы оставил под арестом имущество лагеря "Виктория".