Пожежа у Кемерово: кількість жертв сягнула 48 людей, споруда частково обвалилася

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Число жертв пожежі в торгово-розважальному центрі “Зимова вишня” в Кемерові досягло 48 осіб, повідомили ТАСС в оперативному штабі з ліквідації надзвичайної ситуації, інформує УНН.

“На місці пожежі в районі кінотеатру виявлені тіла ще 11 загиблих. Таким чином, підтверджено загибель 48 осіб”, — сказав представник оперативного штабу.

У штабі повідомили, що зараз ведуть пошуки ще 16 осіб. “Вони можуть перебувати в кінозалах, які з четвертого поверху просіли на третій”, — пояснив співрозмовник агентства.

МНС підтвердило загибель 48 осіб. Про це повідомив заступник голови відомства Владлен Аксьонов.

“При обстеженні будівель знайдені тіла і підтверджена загибель 48 осіб”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, рятувальна операція триває вже понад 15 годин, кількість жертв стрімко зростає у процес розбору завалів.

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