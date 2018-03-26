Пожежа у Кемерово: кількість жертв сягнула 48 людей, споруда частково обвалилася
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Число жертв пожежі в торгово-розважальному центрі “Зимова вишня” в Кемерові досягло 48 осіб, повідомили ТАСС в оперативному штабі з ліквідації надзвичайної ситуації, інформує УНН.
“На місці пожежі в районі кінотеатру виявлені тіла ще 11 загиблих. Таким чином, підтверджено загибель 48 осіб”, — сказав представник оперативного штабу.
У штабі повідомили, що зараз ведуть пошуки ще 16 осіб. “Вони можуть перебувати в кінозалах, які з четвертого поверху просіли на третій”, — пояснив співрозмовник агентства.
МНС підтвердило загибель 48 осіб. Про це повідомив заступник голови відомства Владлен Аксьонов.
“При обстеженні будівель знайдені тіла і підтверджена загибель 48 осіб”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, рятувальна операція триває вже понад 15 годин, кількість жертв стрімко зростає у процес розбору завалів.