Пожежа у Кемерово: кількість жертв перевищила 50 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" у місті Кемерово у південній частині Західного Сибіру в Росії загинули 53 людини. Про це з посиланням на дані оперативного штабу повідомляє ТАСС, передає УНН.
"У районі кінотеатру виявлені тіла ще п'ятьох загиблих. Загальна кількість загиблих становить 53 людини", - сказав представник штабу.
Він також повідомив, що 12 осіб доставили в лікарні, а 36 постраждалим надали допомогу амбулаторно.
У штабі повідомили, що зараз ведуть пошуки ще 16 осіб. "Вони можуть перебувати в кінозалах, які з четвертого поверху просіли на третій", - пояснив співрозмовник агентства.
Раніше повідомлялося про 48 загиблих.
Пожежа в "Зимовій вишні" розпочалася 25 березня.