Пожежа у Кемерово: губернатор області подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Аман Тулєєв, який керував областю 21 рік оголосив про вихід у відставку. Про це йдеться в повідомленні на сайті адміністрації регіону, інформує УНН.
Про відставку “за власним бажанням” він попросив президента Володимира Путіна, зазначається у повідомленні.
Причини своєї відставки Тулєєв пояснив у відеозверненні. “Вважаю для себе правильним, усвідомленим, єдино вірним рішенням, тому що з таким важким вантажем на посаді губернатора, ну не можна, морально не можна”, — сказав губернатор регіону.
За його словами, він “зробив все, що міг”, але “треба ж жити, далі жити”.
Як повідомляв УНН, у мережі з’явилося нове відео пожежі в ТЦ “Зимова вишня”.