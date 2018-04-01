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Пожежа у Кемерово: губернатор області подав у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Аман Тулєєв, який керував областю 21 рік оголосив про вихід у відставку. Про це йдеться в повідомленні на сайті адміністрації регіону, інформує УНН.

Про відставку “за власним бажанням” він попросив президента Володимира Путіна, зазначається у повідомленні.

Причини своєї відставки Тулєєв пояснив у відеозверненні. “Вважаю для себе правильним, усвідомленим, єдино вірним рішенням, тому що з таким важким вантажем на посаді губернатора, ну не можна, морально не можна”, — сказав губернатор регіону.

За його словами, він “зробив все, що міг”, але “треба ж жити, далі жити”.

Як повідомляв УНН, у мережі з’явилося нове відео пожежі в ТЦ “Зимова вишня”.

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