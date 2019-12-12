Пожежа на російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов": опубліковано відео НП
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Мурманську загорівся авіаносний крейсер “Адмірал Кузнєцов”. За останніми даними, постраждали шестеро людей. Про це повідомляє УНН з посиланням російське федеральне агентство ТАСС.
За інформацією екстрених служб, займання сталося під час ремонтних робіт в першому енерговідсіку, з верхньої палуби йде густий чорний дим.
Площа горіння спочатку становила 20 кв. м, пізніше збільшилася до 120 кв. м. Горить дизельне паливо. Гасіння ведеться по другому, підвищеному, номеру складності. В екстрених службах заявили, що пожежники не можуть дістатися до вогнища загоряння через сильне задимлення, викликаного горінням кабелів.
За інформацією територіального підрозділу центру медицини катастроф, постраждали шестеро людей, один з них у важкому стані. Доля одного невідома, вісім осіб вдалося врятувати.
Як розповів співрозмовник агентства, більшість з постраждалих отруїлися продуктами горіння. Одна людина отримала черепно-мозкову травму, це працівник 35-го судноремонтного заводу. На борту були присутні і члени екіпажу.
У Центрі судноремонту “Звездочка” уточнили, що загоряння сталося в трюмі першого енерговідсіку корабля. За їхніми даними, постраждалих немає. У момент загоряння на крейсері перебували 400 працівників, всіх евакуювали.
Причиною пожежі могло стати порушення техніки безпеки при проведенні зварювальних робіт. Губернатор Мурманської області Андрій Чибис виїхав до місця НП.