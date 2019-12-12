Пожар на российском авианосце "Адмирал Кузнецов": опубликовано видео ЧП
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Мурманске загорелся авианесущий крейсер “Адмирал Кузнецов”. По последним данным, пострадали шесть человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой российское федеральное агентство ТАСС.
По информации экстренных служб, возгорание произошло во время ремонтных работ в первом энергоотсеке, с верхней палубы идет густой черный дым.
Площадь горения изначально составляла 20 кв. м, позже увеличилась до 120 кв. м. Горит дизельное топливо. Тушение ведется по второму, повышенному, номеру сложности. В экстренных службах заявили, что пожарные не могут добраться до очага возгорания из-за сильного задымления, вызванного горением кабелей.
По информации территориального подразделения центра медицины катастроф, пострадали шесть человек, один из них в тяжелом состоянии. Судьба одного неизвестна, восемь человек удалось спасти.
Как рассказал собеседник агентства, большинство из пострадавших отравились продуктами горения. Один человек получил черепно-мозговую травму, это работник 35-го судоремонтного завода. На борту присутствовали и члены экипажа.
В Центре судоремонта “Звездочка” уточнили, что возгорание произошло в трюме первого энергоотсека корабля. По их данным, пострадавших нет. В момент возгорания на крейсере находились 400 работников, всех эвакуировали.
Причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выехал к месту ЧП.