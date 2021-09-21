Позачергові вибори мера Кривого Рогу запланували на весну 2022 року
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Позачергові вибори на посаду мера Кривого Рогу заплановані на весну 2022 року. Про це повідомив народний депутат від “Слуги народу”, заступник голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура за підсумками рішення профільного підкомітету, пише УНН.
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“Сьогодні підкомітет з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії підтримав призначення позачергових виборів мера Кривого Рогу на весну 2022 року”, — заявив Качура у своєму Telegram.
Деталі
Він додав, що тепер залишилося розглянути це питання завтра, 22 вересня, на комітеті і невдовзі проголосувати в залі.
Доповнення
15 серпня стало відомо, що мер Кривого Рогу Костянтин Павлова був знайдений мертвим. Поліція відкрила провадження.
Радник мера Кривого Рогу Андрій Гальченко розповів, що у Павлова, якого знайшли мертвим на веранді власного будинку, була зареєстрована зброя. Це підтвердила поліція.
Правоохоронці раніше розглядали три версії загибелі Криворізького міського голови, серед яких вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.
Наразі поліція спростувала версію про умисне вбивство Павлова. Розглядаються дві версії, які стосуються самогубства.