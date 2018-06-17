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Поїзд у Києві на смерть збив чоловіка і жінку

Поїзд у Києві на смерть збив чоловіка і жінку

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. У Києві поїзд на смерть збив чоловіка та жінку, які переходили колії у невстановленому місці. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у м.Києві.

“Вчора у вечорі у Голосіївському районі Києва поїзд „Хмельницький-Лисичанськ“ збив чоловіка та жінку — мешканців Хмельницької області. Обидва загинули”, — сказали у поліції.

За фактом події відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 5 червня у Тисменицькому районі Івано-Франківської області потяг збив чоловіка, який сидів на колії.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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