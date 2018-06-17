Поїзд у Києві на смерть збив чоловіка і жінку

“Вчора у вечорі у Голосіївському районі Києва поїзд „Хмельницький-Лисичанськ“ збив чоловіка та жінку — мешканців Хмельницької області. Обидва загинули”, — сказали у поліції.

За фактом події відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 5 червня у Тисменицькому районі Івано-Франківської області потяг збив чоловіка, який сидів на колії.