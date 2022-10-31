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Повторні пуски: голови ОВА попередили про ракетну небезпеку

Повторні пуски: голови ОВА попередили про ракетну небезпеку

Київ • УНН

 • 203636 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив про підвищену ракетну небезпеку, а голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій попередив про повторні пуски ракет по Україні ворогом, передає УНН.

Цитата

«Увага. Підвищена ракетна небезпека! Усі убезпечуємось!» - написав Табурець.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький також попередив про загрозу ракетного удару. «Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях! Загроза ракетного удару триває», - повідомив він.

Окрім того, голова Тернопільської ОВА Володимир Труш закликав перебувати в укриттях.

«Повторні пуски ракет по території України… Ще раз закликаю: під час тривоги перебувайте в укриттях, особливо, якщо ви недалеко від одного із таких об’єктів!», - закликав голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Доповнення

Про роботу ППО повідомляли з Київської, Вінницької та Полтавської областей, наразі в Україні триває масштабна повітряна тривога.

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