Повторні пуски: голови ОВА попередили про ракетну небезпеку

Цитата

«Увага. Підвищена ракетна небезпека! Усі убезпечуємось!» - написав Табурець.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький також попередив про загрозу ракетного удару. «Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях! Загроза ракетного удару триває», - повідомив він.

Окрім того, голова Тернопільської ОВА Володимир Труш закликав перебувати в укриттях.

«Повторні пуски ракет по території України… Ще раз закликаю: під час тривоги перебувайте в укриттях, особливо, якщо ви недалеко від одного із таких об’єктів!», - закликав голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Доповнення

Про роботу ППО повідомляли з Київської, Вінницької та Полтавської областей, наразі в Україні триває масштабна повітряна тривога.