Повторні пуски: голови ОВА попередили про ракетну небезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив про підвищену ракетну небезпеку, а голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій попередив про повторні пуски ракет по Україні ворогом, передає УНН.
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«Увага. Підвищена ракетна небезпека! Усі убезпечуємось!» - написав Табурець.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький також попередив про загрозу ракетного удару. «Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях! Загроза ракетного удару триває», - повідомив він.
Окрім того, голова Тернопільської ОВА Володимир Труш закликав перебувати в укриттях.
«Повторні пуски ракет по території України… Ще раз закликаю: під час тривоги перебувайте в укриттях, особливо, якщо ви недалеко від одного із таких об’єктів!», - закликав голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
Доповнення
Про роботу ППО повідомляли з Київської, Вінницької та Полтавської областей, наразі в Україні триває масштабна повітряна тривога.