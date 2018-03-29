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Повторна експертиза тіл дітей, які загинули на пожежі у "Вікторії", не виявила помилок

Повторна експертиза тіл дітей, які загинули на пожежі у "Вікторії", не виявила помилок

Київ • УНН

 • 13201 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 29 березня. УНН. Повторна молекулярно-генетична експертиза тіл трьох дівчаток, які загинули під час пожежі в дитячому муніципальному таборі "Вікторія", не виявила ніяких помилок при ідентифікації і похованні - діти поховані під своїми іменами. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

“Харківська експертиза підтвердила, що ідентифікація тіл загиблих при пожежі дівчаток одеськими експертами проведена правильно”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, батьки Софії Мазур та Сніжани Арпентій потребували проведення повторної ексгумації тіл, оскільки ховали дівчаток в шоковому стані і були невпевнені в результатах генетичної експертизи.

Найближчим часом їх знову поховають в Одесі і селі Троїцьке Біляївського району.

Нагадаємо, внаслідок пожежі в дитячому таборі “Вікторія” 16 вересня 2017 року загинуло троє дівчаток.

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