Повторна експертиза тіл дітей, які загинули на пожежі у "Вікторії", не виявила помилок
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 29 березня. УНН. Повторна молекулярно-генетична експертиза тіл трьох дівчаток, які загинули під час пожежі в дитячому муніципальному таборі "Вікторія", не виявила ніяких помилок при ідентифікації і похованні - діти поховані під своїми іменами. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
“Харківська експертиза підтвердила, що ідентифікація тіл загиблих при пожежі дівчаток одеськими експертами проведена правильно”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, батьки Софії Мазур та Сніжани Арпентій потребували проведення повторної ексгумації тіл, оскільки ховали дівчаток в шоковому стані і були невпевнені в результатах генетичної експертизи.
Найближчим часом їх знову поховають в Одесі і селі Троїцьке Біляївського району.
Нагадаємо, внаслідок пожежі в дитячому таборі “Вікторія” 16 вересня 2017 року загинуло троє дівчаток.