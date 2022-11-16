Повстав із попелу: неймовірна історія кота "Фенікса", врятованого від війни

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Пухнастика назвали "Фенікс", адже він зміг повністю відновитися після того, як ледь не згорів на Київщині. Його врятували з Андріївки, яка була під окупацією.

"На щастя, він не втратив ні зір, ні слух. І зараз муркотун живе як повноцінний член команди одного із зоомагазинів Києва. Дива - трапляються!" - розповіли у благодійному фонді.

Нова родина котика поділилася його фотографіями “до” і “після”.