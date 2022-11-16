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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 73246 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 86455 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 122081 перегляди

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31 березня, 14:30 • 197463 перегляди

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31 березня, 12:29 • 208510 перегляди

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Повстав із попелу: неймовірна історія кота "Фенікса", врятованого від війни

Повстав із попелу: неймовірна історія кота "Фенікса", врятованого від війни

Київ • УНН

 • 1804246 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Благодійний фонд Happy Paw показав фото кота, який сильно обгорів під час російської окупації. Сьогодні тваринка повністю реабілітувалася і підкорює соцмережі, передає УНН.

Деталі

Пухнастика назвали "Фенікс", адже він зміг повністю відновитися після того, як ледь не згорів на Київщині. Його врятували з Андріївки, яка була під окупацією.

"На щастя, він не втратив ні зір, ні слух. І зараз муркотун живе як повноцінний член команди одного із зоомагазинів Києва. Дива - трапляються!" - розповіли у благодійному фонді.

Нова родина котика поділилася його фотографіями “до” і “після”.

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