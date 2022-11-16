Восстал из пепла: невероятная история кота "Феникса", спасенного от войны

Детали

Пушистика назвали "Феникс", ведь он смог полностью восстановиться после того, как чуть не сгорел на Киевщине. Его спасли из находившейся под оккупацией Андреевки.

"К счастью, он не потерял ни зрение, ни слух. И сейчас мурлыкан живет как полноценный член команды одного из зоомагазинов Киева. Чудеса - случаются!" – рассказали в благотворительном фонде.

Новая семья котика поделилась его фотографиями “до” и “после”.