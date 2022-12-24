Повітряні Сили ЗСУ гарантують Санта Клаусу безпечний політ у повітряному просторі України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Повітряні сили України у Святвечір за григоріанським календарем опублікували скриншот мапи проєкту Flightradar24, де зафіксували Санта Клауса в повітряному просторі України, пише УНН з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Цитата
“Повітряні Сили України вітають Santa1 у повітряному просторі України та гарантують безпечний політ!”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повітряні сили жартома опублікували скриншот мапи проєкту Flightradar24, який дозволяє у режимі реального часу спостерігати за літаками в усьому світі.
На знімку замість символу літаків над Україною зображено оленів та сани Санти.
Довідка
Flightradar24 напередодні Різдва “відстежує” пересування Santa1 світом.