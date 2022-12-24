Повітряні Сили ЗСУ гарантують Санта Клаусу безпечний політ у повітряному просторі України

Цитата

“Повітряні Сили України вітають Santa1 у повітряному просторі України та гарантують безпечний політ!”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повітряні сили жартома опублікували скриншот мапи проєкту Flightradar24, який дозволяє у режимі реального часу спостерігати за літаками в усьому світі.

На знімку замість символу літаків над Україною зображено оленів та сани Санти.

Довідка

Flightradar24 напередодні Різдва “відстежує” пересування Santa1 світом.