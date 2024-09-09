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Повітряні Сили попереджають про загрозу балістичних ударів з півдня

Повітряні Сили попереджають про загрозу балістичних ударів з півдня

Київ • УНН

 • 20955 перегляди

Повітряні Сили Збройних Сил України повідомили про зафіксовану загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку.

Зафіксована загроза застосування балістичного озброєння з півдня. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Додамо

У багатьох областях України оголошено повітряну тривогу.

Повітряні Сили попереджають про ворожі ударні БпЛА на Київщині03.09.24, 03:03 • 33132 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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