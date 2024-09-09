Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ударов с юга
Киев • УНН
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили о зафиксированной угрозе применения баллистического вооружения с южного направления.
Зафиксирована угроза применения баллистического вооружения с юга. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога.
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