Повінь на Філіппінах змусила майже 50 тисяч людей покинути свої будинки

Деталі

Офіційні особи додали, що двоє людей загинули та ще дев'ять зникли безвісти після того, як сильний сезонний дощ затопив деякі частини південного регіону Мінданао.

"Вода піднялася вище грудей у деяких районах, але сьогодні дощі припинилися", - сказав AFP телефоном працівник цивільної оборони Робінсон Лейкр з міста Гінгуг, де 33 000 з 45 700 осіб евакуювалися зі своїх будинків.

Берегова охорона повідомила, що врятувала членів понад двох десятків сімей у містах Озаміз та Кларин у розпал повені.

Берегова охорона також повідомила, що сильний вітер та великі хвилі потопили рибальський човен у день Різдва біля узбережжя центрального острова Лейті. Двоє членів екіпажу загинули, ще шестеро було врятовано.

Повідомляється про двох загиблих у місті Хіменес.