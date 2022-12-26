Повінь на Філіппінах змусила майже 50 тисяч людей покинути свої будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Різдвяні повені на Філіппінах змусили евакуюватися зі своїх будинків майже 46 тисяч осіб, заявили представники цивільної оборони у понеділок. Про це УНН інформує з посиланням на AFP.
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Офіційні особи додали, що двоє людей загинули та ще дев'ять зникли безвісти після того, як сильний сезонний дощ затопив деякі частини південного регіону Мінданао.
"Вода піднялася вище грудей у деяких районах, але сьогодні дощі припинилися", - сказав AFP телефоном працівник цивільної оборони Робінсон Лейкр з міста Гінгуг, де 33 000 з 45 700 осіб евакуювалися зі своїх будинків.
Берегова охорона повідомила, що врятувала членів понад двох десятків сімей у містах Озаміз та Кларин у розпал повені.
Берегова охорона також повідомила, що сильний вітер та великі хвилі потопили рибальський човен у день Різдва біля узбережжя центрального острова Лейті. Двоє членів екіпажу загинули, ще шестеро було врятовано.
Повідомляється про двох загиблих у місті Хіменес.