Повернення українських військовополонених з Угорщини: з'явилось фото
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими показали фото трьох полонених, яких вдалось вивезти з Угорщини, передає УНН.
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На фото, яке оприлюднили у Координаційному штабі, видно трьох військових із українськими стягами.
"Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, МЗС, Сили безпеки та оборони продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених з росії в Угорщину українських Захисників", - йдеться у повідомленні.
Раніше
Як повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, посольству України в Будапешті у взаємодії з Координаційним штабом вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовослужбовців, які були взяті в полон росією, а згодом за до кінця не з'ясованих обставин перевезені до Угорщини. Вони вже перебувають на українській території, їм надається вся можлива підтримка.
Нагадаємо
В росії повідомили, що російська сторона за участі РПЦ нібито передала в Угорщину українських військовополонених із Закарпаття.
Водночас в Угорщині підтвердили передачу Будапешту групи українських військовополонених.