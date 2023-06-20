Возвращение украинских военнопленных из Венгрии: появилось фото

Детали

На фото, которое обнародовали в Координационном штабе, видно трех военных с украинскими флагами.

"Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, МИД, Силы безопасности и обороны продолжают принимать активные меры, чтобы вернуть домой остальных вывезенных из россии в Венгрию украинских Защитников", - говорится в сообщении.

Ранее

Как сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, посольству Украины в Будапеште во взаимодействии с Координационным штабом удалось вывезти из Венгрии трех украинских военнослужащих, которые были взяты в плен россией, а затем при до конца не выясненных обстоятельствах перевезены в Венгрию. Они уже находятся на украинской территории, им оказывается вся возможная поддержка.

Напомним

В россии сообщили, что российская сторона при участии РПЦ якобы передала в Венгрию украинских военнопленных из Закарпатья.

В то же время в Венгрии подтвердили передачу Будапешту группы украинских военнопленных.