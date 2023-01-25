Повернення дітей в Україну: що необхідно знати

Деталі

Відомо, що на сьогодні діють правила в’їзду в Україну дитини – громадянина України, яка народилася за кордоном і має іноземне свідоцтво про народження. Також з'явився механізм оформлення посвідчення на повернення в Україну особи, котру примусово вивезли в російську федерацію.

МВС повідомляє: дитина може в'їхати у супроводі своїх законних представників, наприклад батьків, опікунів на підставі посвідчення особи на повернення в Україну. Його потрібно отримати в найближчій українській дипломатичній установі у країні, де перебувають ці люди.

Зазначають, що для повернення в Україну особи, яку примусово вивезли в рф потрібно звернутися до територіального органу Державної міграційної служби. Потрібно це, тому що зазвичай документи, які посвідчують особу і підтверджують належність до громадянства України у таких людей відсутні. Таким чином, звернення до ДМС дає право оформити посвідчення на повернення в Україну.

Нагадаємо

В Україні спрощують отримання допомоги від держави для сімей з дітьми - це можна буде зробити через портал "Дія".