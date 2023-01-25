Повернення дітей в Україну: що необхідно знати
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У МВС роз’яснили правила в'їзду для дітей, котрі були примусово вивезені з України на територію рф, а також для тих, які народились за кордоном, передає УНН.
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Відомо, що на сьогодні діють правила в’їзду в Україну дитини – громадянина України, яка народилася за кордоном і має іноземне свідоцтво про народження. Також з'явився механізм оформлення посвідчення на повернення в Україну особи, котру примусово вивезли в російську федерацію.
МВС повідомляє: дитина може в'їхати у супроводі своїх законних представників, наприклад батьків, опікунів на підставі посвідчення особи на повернення в Україну. Його потрібно отримати в найближчій українській дипломатичній установі у країні, де перебувають ці люди.
Зазначають, що для повернення в Україну особи, яку примусово вивезли в рф потрібно звернутися до територіального органу Державної міграційної служби. Потрібно це, тому що зазвичай документи, які посвідчують особу і підтверджують належність до громадянства України у таких людей відсутні. Таким чином, звернення до ДМС дає право оформити посвідчення на повернення в Україну.
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