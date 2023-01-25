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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Возвращение детей в Украину: что необходимо знать

Киев • УНН

 • 1212876 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В МВД разъяснили правила въезда для детей, которые были принудительно вывезены из Украины на территорию рф, а также для тех, которые родились за рубежом, передает УНН.

Возвращение детей в Украину: что необходимо знать

Детали

Известно, что на сегодня действуют правила въезда в Украину ребенка – гражданина Украины, который родился за границей и имеет иностранное свидетельство о рождении. Также появился механизм оформления удостоверения на возвращение в Украину лица, которое принудительно вывезли в российскую федерацию.

МВД сообщает: ребенок может въехать в сопровождении своих законных представителей, например родителей, опекунов на основании удостоверения личности на возвращение в Украину. Его нужно получить в ближайшем украинском дипломатическом учреждении в стране, где находятся эти люди.

Отмечают, что для возвращения в Украину лица, которое принудительно вывезли в рф нужно обратиться в территориальный орган Государственной миграционной службы. Нужно это, потому что обычно документы, которые удостоверяют личность и подтверждают принадлежность к гражданству Украины у таких людей отсутствуют. Таким образом, обращение в ГМС дает право оформить удостоверение на возвращение в Украину.

Напомним

В Украине упрощают получение помощи от государства для семей с детьми - это можно будет сделать через портал "Дія".

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