Возвращение детей в Украину: что необходимо знать

Детали

Известно, что на сегодня действуют правила въезда в Украину ребенка – гражданина Украины, который родился за границей и имеет иностранное свидетельство о рождении. Также появился механизм оформления удостоверения на возвращение в Украину лица, которое принудительно вывезли в российскую федерацию.

МВД сообщает: ребенок может въехать в сопровождении своих законных представителей, например родителей, опекунов на основании удостоверения личности на возвращение в Украину. Его нужно получить в ближайшем украинском дипломатическом учреждении в стране, где находятся эти люди.

Отмечают, что для возвращения в Украину лица, которое принудительно вывезли в рф нужно обратиться в территориальный орган Государственной миграционной службы. Нужно это, потому что обычно документы, которые удостоверяют личность и подтверждают принадлежность к гражданству Украины у таких людей отсутствуют. Таким образом, обращение в ГМС дает право оформить удостоверение на возвращение в Украину.

Напомним

В Украине упрощают получение помощи от государства для семей с детьми - это можно будет сделать через портал "Дія".