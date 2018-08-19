Повені в Індії: кількість жертв зросла до 370 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Кількість жертв масшабних повеней в штаті Керала на південному заході Індії збільшилася до 370 осіб, передає УНН з посиланням на AFP.
Як повідомляється, кількість жертв повеней в штаті Керала з 29 травня, початку сезону мусонів, сягнула 370 осіб.
Відзначається, що 46 з них були знайдені мертвими тільки за останні 24 години.
Через повені були евакуйовані в табори близько 725 тисяч людей.
Повінь в Індії називають найгіршою за останнє сторіччя. Рятувальники не виключають, що кількість жертв зросте, коли вони доберуться до районів, які опинилися повністю під водою.
Нагадаємо, в Індії через проливні дощі ввели режим НС.