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Потужний землетрус стався в Індонезії, є загиблі

Потужний землетрус стався в Індонезії, є загиблі

Київ • УНН

 • 11319 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Потужний землетрус стався в столиці Індонезії Джакарті та інших регіонах на найбільш густонаселеному острові Ява. Кількість жертв досі не встановлена, але зазначається про чималу кількість повідомлень про зруйновані будівлі, передає УНН з посиланням на AP.

Місцева влада оголосила попередження про цунамі для частини узбережжя Яви після землетрусу.

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Представники агентства з питань зменшення небезпеки стихійних лих заявили, що в регіонах Сіам у Західній Яві є загиблі та поранені, але не змогли вказати деталі.

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Геологічна служба США повідомила, що землетрус мав магнітуду 6,5 і глибину близько 91 кілометрів (56 миль).

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