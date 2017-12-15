Потужний землетрус стався в Індонезії, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Потужний землетрус стався в столиці Індонезії Джакарті та інших регіонах на найбільш густонаселеному острові Ява. Кількість жертв досі не встановлена, але зазначається про чималу кількість повідомлень про зруйновані будівлі, передає УНН з посиланням на AP.
Місцева влада оголосила попередження про цунамі для частини узбережжя Яви після землетрусу.
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Представники агентства з питань зменшення небезпеки стихійних лих заявили, що в регіонах Сіам у Західній Яві є загиблі та поранені, але не змогли вказати деталі.
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Геологічна служба США повідомила, що землетрус мав магнітуду 6,5 і глибину близько 91 кілометрів (56 миль).