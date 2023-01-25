Потужний землетрус магнітудою 5,9 струснув курортні острови Родос, Кіпр і Крит
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Потужний землетрус силою 5,9 балів стався сьогодні біля південно-східного грецького острова Родос, поштовхи відчувалися навіть на Кіпрі та Криті, передає УНН.
Деталі
За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру, землетрус магнітудою 5,9 стався близько 12:37 за Грінвічем.
За даними Афінського геодинамічного інституту, епіцентр знаходився приблизно за 400 км на південний схід від Афін і за 58 км на південний схід від Родоса.
Землетрус також відчувався у прилеглих турецьких провінціях Мугла, Ізмір та Анталья, при цьому турецька агенція з управління надзвичайними ситуаціями AFAD заявила, що його попередня магнітуда склала 5,4.
Землетрус викликав паніку в провінції Мугла, повідомило телебачення HaberTurk, мешканці вибігали з будинків.
Додамо
Греція та Туреччина знаходяться у дуже сейсмічно активному регіоні, і зазнають сотні землетрусів щороку. Переважна більшість не викликає травм чи пошкоджень.