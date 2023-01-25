Мощное землетрясение магнитудой 5,9 сотрясло курортные острова Родос, Кипр и Крит

Детали

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 5,9 произошло около 12:37 по Гринвичу.

По данным Афинского геодинамического института, эпицентр находился примерно в 400 км к юго-востоку от Афин и в 58 км к юго-востоку от Родоса.

Землетрясение также ощущалось в близлежащих турецких провинциях Мугла, Измир и Анталья, при этом турецкое агентство по управлению чрезвычайными ситуациями AFAD заявило, что его предварительная магнитуда составила 5,4.

Землетрясение вызвало панику в провинции Мугла, сообщило телевидение HaberTurk, жители выбегали из домов.

Добавим

Греция и Турция находятся в очень сейсмически активном регионе, и ежегодно происходят сотни землетрясений. Подавляющее большинство не вызывает травм или повреждений.