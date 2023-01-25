Мощное землетрясение магнитудой 5,9 сотрясло курортные острова Родос, Кипр и Крит
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Мощное землетрясение силой 5,9 баллов произошло сегодня возле юго-восточного греческого острова Родос, толчки ощущались даже на Кипре и Крите, передает УНН.
Детали
По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 5,9 произошло около 12:37 по Гринвичу.
По данным Афинского геодинамического института, эпицентр находился примерно в 400 км к юго-востоку от Афин и в 58 км к юго-востоку от Родоса.
Землетрясение также ощущалось в близлежащих турецких провинциях Мугла, Измир и Анталья, при этом турецкое агентство по управлению чрезвычайными ситуациями AFAD заявило, что его предварительная магнитуда составила 5,4.
Землетрясение вызвало панику в провинции Мугла, сообщило телевидение HaberTurk, жители выбегали из домов.
Добавим
Греция и Турция находятся в очень сейсмически активном регионе, и ежегодно происходят сотни землетрясений. Подавляющее большинство не вызывает травм или повреждений.