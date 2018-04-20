Постпред Великої Британії заявив, що ОЗХЗ довела причетність РФ до отруєння Скрипалів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Постійний представник Сполученого Королівства при ОЗХЗ Пітер Вілсон вважає, що експерти організації довели причетність Росії до резонансного інциденту в Солсбері, незважаючи на озвучені раніше висновки фахівців про неможливість встановити виробника отруйної речовини. Про повідомляє УНН з посиланням на телеканал CNN.
“Я думаю, що цілком очевидно, і це також стало зрозуміло вчора в ОЗХЗ (на позачерговому засіданні Виконавчої ради організації щодо інциденту в Солсбері — Ред.), що незалежне розслідування експертів ОЗХЗ, яких ми запросили, підтвердили висновки Великої Британії про застосування отруйної речовини. У нас була можливість знову обґрунтувати, чому це так очевидно, що це зробила Росія, і ми могли це зробити перед державами усього світу, які підтримують конвенцію із заборони хімічної зброї”, — заявив Вілсон в інтерв’ю телеканалу.
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Постпред при ОЗХЗ також зазначив, що нездатність фахівців визначити країну походження отруйної речовини, застосованої в Солсбері по відношенню до екс-полковника ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, не є провалом Лондона. “Все це дуже важливі заходи. І ті, хто провалився тут, — це росіяни”, — сказав Вілсон.
“Давайте будемо чесні, проблема тут — сирійський уряд, який намагається отруїти газом свій народ, російські, які не запобігають це і які дозволяють собі те ж на території Великобританії”, — резюмував постпред Сполученого Королівства, звинувативши РФ у недотриманні конвенції із заборони хімічної зброї.
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Нагадаємо, постійний представник Сполученого Королівства при ООН Карен Пірс прокоментувала звинувачення Росії на адресу Лондона щодо резонансного інциденту в Солсбері, де на початку березня були отруєні екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його донька Юлія.